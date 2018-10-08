Мир

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2018 год

8 октября в Стокгольме были названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2018 год. Ими стали двое американцев — Уильям Нордхаус и Пол Ромер, отмеченные за включение изменений климата и технологических инноваций в долгосрочный анализ макроэкономики.

Премия по экономике с строгом смысле не может считаться Нобелевской. Она была учреждена Банком Швеции в 1968 году в память Альфреда Нобеля, коорый не упоминал экономику в своем завещании.

Тем самым была завершена Нобелевская неделя, в течение которой объявляют имена лауреатов. Церемония вручения премий состоится 10 декабря день смерти Альфреда Нобеля.

Первой в этом году объявили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины, затем — по физике, по химии. Нобелевскую премию мира в этом году вручат гинекологу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за борьбу с сексуальным насилием. Премия по литературе в этом году не вручается.

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