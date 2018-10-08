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Стало известно, где россияне завербовали переводчика Гройсмана
Станислава Ежова, бывшего переводчика премьера Владимира Гройсмана, российские спецслужбы завербовали в Санкт-Петербурге. Такая информация была озвучена в Голосеевском районном суде Киева, где слушается дело о госизмене Ежова.
Также в ходе судебного рассмотрения выяснилось, что у обвиняемого есть родственники в России, Ежов неоднократно летал в Санкт-Петербург и направлял корреспонденцию адресату «оленапрекрасна» на электронный адрес, зарегистрированный в Санкт-Петербурге и принадлежащий спецслужбам РФ.
По версии обвинения, Ежов заинтересовал российских агентов, поскольку по роду профессии получал сведения о деятельности во внешнеполитической сфере. Об этом сообщает РБК-Украина.
Ежов был задержан в декабре 2017 года на рабочем месте. Решением суда до 1 ноября экс-переводчик останется в СИЗО. Уголовное производство в отношении подозреваемого открыто по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
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