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Все дело в знаке: в Киеве Toyota влетела под фуру, пострадал водитель
Вечером в понедельник, 8 октября, на Надднепрянском шоссе в Киеве Toyota Camry влетела в стоящую у обочины фуру DAF. Об этом сообщает «Информатор».
По словам брата водителя легковушки, Toyota двигалась от Дарницкого моста в сторону Южного. Camry перестраивался в правый ряд, чтобы повернуть на Железнодорожное шоссе. Перед поворотом у обочины стояла фура. Также шофер Camry утверждал, что фура стояла без знака аварийной остановки.
В свою очередь водитель грузовика рассказал, что его машина сломалась и он ее ремонтировал. Также он утверждает, что был включен сигнал аварийной остановки, а на дороге стоял знак. После чего он услышал удар.
В результате столкновения Toyota получила серьезные повреждения и влетела под полуприцеп. Водитель Camry получил травмы и был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 12.
На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.
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