Нужно рациональное решение: Арестович указал на показательные моменты перед выборами в Украине

Украина

Накануне года выборов Украина находится в ситуации «пари Паскаля». Такое эффектное сравнение сделал в интервью «ФАКТАМ» военный эксперт, блогер Алексей Арестович.

По его словам, Паскаль был великим математиком и предложил такое пари, которое гласит, что человек, который верит в Бога, выигрывает как в случае если Бог есть, так и в случае, если его нет. Потому что имеет надежду при жизни. А человек, который не верит в Бога, проигрывает и в случае если Бог есть, и в случае, если Бога нет. Потому что, даже если Бога нет, то он не имеет в этой жизни надежды и ориентиров.

В такой же ситуации сейчас находятся и украинцы, считает Арестович.

«Мы точно знаем, что президент Порошенко будет решать задачу по защите суверенитета и продвижения Украины в сторону ЕС и НАТО. Потому что факты свидетельствуют об этом: томос, безвиз, международная поддержка, сотрудничество, миллиард долларов, переданных США на поддержку украинской безопасности. А что будут делать другие кандидаты, мы не знаем. И я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда это следует проверять и менять коней на переправе. Поэтому хладнокровно и рационально я думаю, что, выбирая из всех кандидатов, нужно сейчас голосовать за Порошенко»,— считает эксперт.

Угадывать ориентацию (пророссийскую или не пророссийскую) кандидата без реальных доказательств, по мнению Арестовича, — неблагодарная работа. Хотя есть кандидаты и политсилы, которые все свои проекты так или иначе составляют в интересах России: к примеру, «Оппоблок», Юлия Тимошенко.

И если с первой политсилой все давно понятно, то позиция Юлии Тимошенко нуждается в изучении.

«Тимошенко нужно подвергнуть всесторонней оценке, которая должна быть выдана обществу. И я ее выдаю. Я внимательно присматривался к Юлии Тимошенко всю ее карьеру, и я не увидел ни одного стратегического проекта, который так или иначе не был бы актуален для Кремля», — отмечает Арестович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Арестович обратил внимание общества на то, что новая политика Венгрии по активному переманиванию из Закарпатья трудовых ресурсов угрожает национальной безопасности Украины. Он считает, что государству стоит оперативно реагировать на подобные шаги венгерских властей, поскольку пассивность приведет к повторению на Закарпатье «крымского сценария».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter