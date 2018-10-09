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В Киеве — новое серьезное ДТП с полицейскими: фото и видео с места событий
В ночь на вторник, 9 октября, в Киеве произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участие полицейских. На проспекте Победы полицейский автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Polo.
Как сообщает «Информатор», авария случилась около 04:00. Водитель Volkswagen сообщил, что под мостом улицы Василенко его автомобиль, который двигался в среднем ряду, по правой полосе начали обгонять патрульные. По неизвестным пока что причинам Prius зацепил Polo, после чего автомобиль столичных патрульных занесло и он врезался в отбойник.
Из-за аварии движение в сторону центра было частично ограничено. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. При этом экипаж патрульного авто от комментариев отказался.
Авто полицейских сильно пострадало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейский спровоцировал масштабную аварию в районе станции метро «Нивки».
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