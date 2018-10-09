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Украина

Wizz Air приготовил неприятный сюрприз для пассажиров: появилось разъяснение

11:14 9 октября 2018   343
Самолет авиакомпании
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакомпания Wizz Air сократила до 48 часов время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места. Об этом сообщает портал avianews.com.

Об изменениях стало известно из информации справочного центра авиакомпании.

Отмечается, что до сих пор по бронированиям, которые включали перелеты в обе стороны, на обратный рейс путешественник мог пройти онлайн-регистрацию за 15 дней до вылета.

При этом путешественники, купившие билеты по тарифам с включенным выбором мест или докупившие эту услугу отдельно, по-прежнему могут регистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Ранее лоукостер Wizz Air анонсировал открытие четырех новых маршрутов из Украины. С октября начаты регулярные полеты из Харькова в Гданьск и Вроцлав (Польша), а из Львова — в Вильнюс (Литва) и Братиславу (Словакия).

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