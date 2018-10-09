Дождь из снарядов и мародеры: что говорят очевидцы о взрывах на арсенале в Ичне

Происшествия

Во вторник, 9 октября, в 3:30 на военном арсенале возле населенного пункта Ичня в Черниговской области начали взрываться боеприпасы. Местные жители, которых эвакуировали из Ични и ближайших сел, рассказали «ФАКТАМ» подробности того, что им пришлось пережить.

- Это была самая страшная ночь в нашей жизни! — рассказала «ФАКТАМ» местная жительница Алла, дети которой живут в Ичне. — Дом сына и невестки находится в трех километрах от военного арсенала. Невестку разбудил взрыв. Выглянув в окно, она увидела яркую вспышку. Небо было розовым и белым одновременно. Сын, который в это время находился в Нежине, поехал за женой на машине. Я тоже была в Нежине. И хотя Ичня находится в 50 километрах, мы тоже отчетливо слышали взрывы и видели на небе зарево. У соседки выбило форточку.

В Ичнянской районной больнице тоже вылетели окна. Потом невестка увидела, что к дому подъехал автобус, эвакуировавший людей. Пока бегала за документами, автобус уехал. Не зная, что дальше делать, она спряталась в погребе. Находиться дома было слишком опасно.

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Сын тем временем пытался доехать до Ични. Говорит, ехал по дороге — а в машину летели осколки снарядов. Один из осколков пробил колесо. «Пока я менял шину, в меня летели осколки, — рассказал сын. — Это было страшно». К счастью, он все-таки доехал и забрал невестку. Дети рассказывали, что в Ичне утром творилось что-то невообразимое. Люди в панике бросали дома и бежали куда глаза глядят. А другие наоборот наотрез отказывались эвакуироваться. Мол, как бросить дом и хозяйство? Дети сейчас тоже места себе не находят. Там остались собака, домашний скот, вещи. А местные рассказывают, что в Ичне уже вовсю орудуют мародеры. Знакомый мужчина рассказал, как на его глазах преступники ворвались в дом, который только что оставила одна семья. А мы не знаем, будет ли нам куда возвращаться.

- Мой знакомый сейчас сидит в погребе в Ичне, — рассказала «ФАКТАМ» еще одна местная жительница Евгения. — Он не смог уехать. Его дом находится совсем близко к военным складам, и семья не рискнула выйти на улицу. В их дворе взрываются снаряды. Я сама живу в селе Монастырище Ичнянского района, и мне показалось, что эти взрывы были у нас. Мы проснулись от того, что в комнате задрожала кровать и начал подниматься линолеум. Завернув полуторагодовалого сына в одеяло, я выбежала на улицу. А там взрывы и люди, которые не знают, куда бежать. Многие выбегали на поля и пастбища, чтобы не оставаться в помещении. А у нас, к счастью, была машина. Мы пытались уехать объездной дорогой. Выехали в 4:20 утра. Было очень страшно. Взрывы один за другим и дождь из снарядов… Один снаряд попал прямо в здание соседнего сельсовета.

По словам Евгении, вещей с собой никто не брал.

- Мы так испугались, что выбегали в ночнушках и тапочках, — говорит женщина. — У меня было именно так: в чем спала, в том и уехала. Из нашего села почти всех эвакуировали. Остались буквально несколько человек. Врагу не пожелаю такое пережить.

- Над нашими домами летали снаряды! — рассказала «ФАКТАМ» жительница села Колесники Светлана. - Один во время эвакуации пролетел прямо возле моей мамы. В соседнем селе все было еще страшнее. Мы находимся в 8 километрах от Ични. Я проснулась от громкого хлопка. Услышала грохот — такой, как будто начиналась гроза. А потом сильный взрыв. Земля как будто содрогнулась. Мы очень благодарны председателю нашего сельсовета Наталье Петровне Зуевой, которая эвакуировала людей на своей машине. Она сама приезжала за теми, кто не мог выехать. Это было очень опасно, но она не побоялась. Многое сделала также сотрудница сельсовета Надежда Конюшенко. А несколько человек приехали на своих машинах из других городов специально для того, чтобы всех забрать. Люди совершенно бескорыстно приходили друг другу на помощь. Еще мы очень благодарны Сергею Козиному и Александру Малоголовому, которые помогали эвакуировать людей. И Инне Александровне Котеленец из Прилук, которая многих привезла к себе домой.

Светлана, как и многие ее односельчане, сейчас в Прилуках. Остановилась у знакомых.

- Каждый выезжает, куда может, — говорит женщина. — Нашу семью пока приютили знакомые. Жить больше негде, поэтому я надеюсь как можно скорее вернуться домой. Сегодня в 11 часов утра, когда все более или менее затихло, я вернулась в дом за документами. Ночью в панике ничего с собой не взяла. Забрав самое необходимое, я опять уехала. По дороге в Прилуки опять слышала взрывы… В сельсовете говорят, что сейчас возвращаться домой слишком опасно. Разве что завтра, когда все утихнет…

По словам сотрудницы сельсовета Колесников Надежды Конюшенко, пока говорить о том, когда люди смогут вернуться, рано.

- Поступило сообщение, что там взорвались цистерны с аммиаком, — сказала «ФАКТАМ» Надежда Конюшенко. — Если это так, то речь идет о химической опасности. Поэтому возвращаться мы бы никому пока не рекомендовали. То, что мы все пережили ночью, было очень страшно. Падали снаряды, летели осколки… Как на войне. Мы старались организованно всех вывезти. К счастью, обошлось без пострадавших.

В сельсовете «ФАКТАМ» подтвердили, что в селах уже появились мародеры.

- В соседние села уже приезжают целые компании, в основном это цыгане, — сообщила «ФАКТАМ» сотрудница сельсовета. — Вламываются в пустые дома, грабят. Они взрывов не боятся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным Генштаба ВСУ, пожар в Ичне начался после четырех взрывов. По данным Черниговской областной администрации, к медикам обратились 63 местных жителя с жалобами на проблемы с дыханием из-за дыма. Как сообщали «ФАКТЫ», по данным военного эксперта, в Ичне взорваны хранилища 120 мм минометных мин, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов установки «Град». Также стало известно, что в результате взрывов пострадали здания местных автовокзалов и молокозавода. Ранее было опубликовано видео взрывов на военных складах Ични.

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