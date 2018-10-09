Происшествия

Стрельба в Николаеве: стали известны подробности нападения на бизнесмена

В понедельник, 8 октября, в Николаеве неизвестные с травматическим и охотничьим оружием напали на бизнесмена. В результате 30-летний мужчина получил 20 пулевых ранений, но выжил.

Как сообщили в полиции региона, около половины четвертого утра в дежурную часть поступил звонок от жителя дома по проспекту Мира, который рассказал о криках и звуках выстрелов на улице.

Прибывшие патрульные обнаружили раненого мужчину, которого экстренно госпитализировали в больницу. Двор был буквально усеян несколькими десятками гильз.

«На месте остался 30-летний потерпевший и один из участников конфликта, который при себе имел пистолет „Форт“ травматического действия с пустым магазином. Его полицейские задержали», — говорится в сообщении.

Благодаря показаниям свидетелей, патрульным удалось догнать автомобиль, на котором уехали «стрелки». Его остановили в районе зоопарка. В салоне находился только водитель, которого задержали.

Из автомобиля полицейские изъяли два пистолета и помповое ружье, а также арматуру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на крыльце популярного кафе L'Kafa Cafe в жилом массиве Позняки в Киеве произошла стрельба. В результате конфликта пострадали два человека. А в конце сентября в Киеве произошла перестрелка полиции с грабителями, пытавшимися скрыться от преследования.

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