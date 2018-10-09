Украина

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для общественного обсуждения проект закона о внесении изменений в законодательство в сфере эксплуатации колесных транспортных средств, оговаривающий периодичность проверки транспортных средств на их пригодность к эксплуатации (техосмотра). Текст документа размещен на сайте министерства.

В соответствии с проектом такой осмотр должен проводиться на аккредитованных СТО специально подготовленными экспертами, имеющими свою печать. При выявлении недостатков назначается повторный осмотр.

Проверку легковых автомобилей, находящихся в личном пользовании, предложено проводить раз в два года.

Однако, независимо от даты последней проверки, техосмотр должен проводиться при регистрации или перерегистрации транспортного средства, его переоборудовании, смене собственника, а также в случае выезда авто за пределы Украины.

Также обязательному техосмотру подлежат бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Украины.

Свидетельство о пригодности ТС к эксплуатации добавляется к перечню обязательных документов водителя. Для водителей коммерческого транспорта вводится Свидетельство о профессиональной компетентности. За отсутствие документов предусмотрен штраф на уровне 1700 гривен (альтернативой является лишение права управления до 6 месяцев).

Процедура общественного обсуждения продлится до 8 ноября 2018 года.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, когда в Украине вступит в силу норма об обязательном техосмотре автомобилей.

Также стоит напомнить, что с 8 оетября на дорогах Украины начали официально использовать приборы контроля скорости движения авто.

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