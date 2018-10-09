Здоровье

Лук и чеснок не помогут: Супрун рассказала, как уберечься от гриппа

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила , что от гриппа невозможно защититься народными средствами или простыми мазями. Вирус не убьют ни лук с чесноком, ни лимон, ни витамин С или оксолиновая мазь. Об этом Супрун напомнила на своей странице в Facebook во вторник, 9 октября.

«От гриппа не защищает: лук или чеснок, лимон или витамин C, оксолиновая мазь и бальзам „Звездочка“, никакие иммуномодуляторы и блокаторы вирусов. Чтобы не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа», — отметила Супрун.

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По ее словам, одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.

Ссылаясь на прогноз Всемирной организации здравоохранения, Супрун назвала штамы гриппа, которые, вероятнее всего, будут циркулировать в Украине в этом эпидсезоне:

➡️ вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

➡️ вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16−0019 / 2016 (H3N2);

➡️ вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

Медик отметила, что вакцины помогут сформировать иммунитет против этих вирусов. Но для хранения вакцины необходимо соблюдать «холодовую цепь». Чтобы вакцина не потеряла своих защитных свойств прививки лучше делать вскоре после того, как приобрели лекарство в аптеке.

Чиновник пообещала, что в течение ближайших недель в аптеки доставят 350 тысяч доз вакцин против гриппа. Цена лекарства может колебаться от 200 до 300 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Супрун рассказала о свойствах малины и том, как правильно применять ее при простуде. По прогнозам медиков, в нынешнем сезоне количество заболевших гриппом может стать рекордным.



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