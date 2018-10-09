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В чудовище никто не превратится: Супрун призвала украинцев не бояться испытаний на людях
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, что утверждение о вреде клинических испытаний лекарств для людей, принимающих в них участие, является мифом. Об этом она традиционно написала на своей странице в Facebook.
По словам Супрун, устоявшееся мнение навеяно недостаточным количеством информации, а частично — массовой культурой, вроде фантастических фильмов о супергероях, где люди после употребления неизвестных веществ получали сверхспособности или превращались в чудовища.
«Первую проблему мы точно сможем решить распространением правдивой информации о клинических испытаниях. Если коротко — исследования помогают пациентам с очень сложными заболеваниями получить доступ к инновационным лекарствам и полное медицинское сопровождение за счет фармпроизводителя, то есть абсолютно бесплатно. Украинским врачам — получить опыт работы с наиболее современными мировыми методами лечения»,— считает Супрун.
Благодаря клиническим исследованиям в Украине можно получить бесплатную помощь в следующих областях:
- Онкология
- Психиатрия
- Неврология
- Гастроэнтерология
- Ревматология
- Кардиология
- Эндокринология
- Гематология.
Большинство испытаний касаются именно таких заболеваний, которые трудно поддаются лечению и становятся причиной инвалидности, или же существенно ухудшают качество жизни человека. Такая возможность очень ценна для пациентов с тяжелыми болезнями, которые не имеют средств на лечение или на рынке просто нет действенных лекарств именно для них.
Супрун также сообщила, что в Украине испытывают лекарства с уже подтвержденным действием, что говорит о гарантии.
«Это исследование 3-й фазы, когда лекарства испытано на безопасность и действенность — 64% всех клинических исследований в Украине в 2017 году были именно такие. Их задачей является уточнить дозировки, сравнить эффективность с другими препаратами, или определить побочные эффекты. Шансов получить пользу от такого лечения намного больше, чем рисков»,— написала Супрун.
По информации и.о. главы Минздрава, больше всего клинических испытаний проводится в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в преддверии сезона гриппа и простуд и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о защитных свойствах хирургических масок.
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