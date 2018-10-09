Израильский врач дал тревожный прогноз по выходу Сенцова из голодовки

Украина

Украинский политзаключенный Олег Сенцов останется человеком с инвалидностью на всю оставшуюся жизнь даже если удачно выйдет из голодовки. Об этом сообщил врач-анестезиолог университетской клиники «Хадасса» в Израиле Владимир Бродский в эфире Радио Крым. Реалии.

По его словам, у Сенцова, судя по всему, началась дегенерация клеток всего организма, из-за чего у него меняется цвет волос, появляются отеки на руках и животе.

«Такие отеки есть у Сенцова. Мы называем это хаосом в иммунной системе из-за нехватки витаминов и минералов. В конце этой фазы человек умирает. Но мы не имеем никакой объективной медицинской информации по поводу состояния Сенцова — судить можем только по фотографиям, его словам, а также словам сестры и адвоката. Мы видим, что голодающий вошел из второй фазы в третью — это фаза заключительная. Как он из нее выйдет, никто не знает. Планировать здесь ничего нельзя, это хаос во всей системе организма. Если он из нее выйдет и останется живым, он человек с инвалидностью на всю оставшуюся жизнь», — рассказал он.

Как писали «ФАКТЫ», 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов «письменно согласился на прием пищи». Позже стало известно, что Олег Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления». Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

Адвокат Дмитрий Динзе и сестра Сенцова Наталья Каплан сообщили, что у осужденного режиссера начала разлагаться печень и могут отказать почки. По мнению российских врачей, Сенцов может не пережить выход из голодовки.

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