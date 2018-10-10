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Здоровье

Размер все же имеет значение — для мужчин

4:42 10 октября 2018   187
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Инф. «ФАКТОВ»

Мужчины с достаточно скромным размером «достоинства» могут иметь также низкие показатели фертильности. Об этом заявил доктор Остин Слэйд из Университета Юты, пишет «Медикфорум».

В течение трех лет руководимая им группа производила замеры величины половых органов у мужчин и соотносила эти показателями с данными по репродуктивному здоровью. Таким образом были обследованы 815 мужчин. Ученые пришли к заключению о том, что у бесплодных мужчин половые члены немного короче по сравнению с плодовитыми сверстниками.

Авторы проекта установили: в среднем мужчины, которым было диагностировано бесплодие, обладали членом, величина которого в возбужденном состоянии составляла 12,5 сантиметра. У мужчин без этого диагноза она равнялась 13,4 сантиметра.

Кроме того, учеными была найдена необычная связь между бесплодием и продолжительностью жизни у мужчин: выяснилось, что фактор мужского долголетия определенным образом сопряжен с концентрацией сперматозоидов в эякуляте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые сделали открытие, позволяющее преодолеть бесплодие.

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