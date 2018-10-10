Генетика: названа неожиданная причина импотенции

Здоровье

Ученые из США обнаружили неизвестный ранее фактор импотенции, который оказался связанным с генетикой. Об этой находке американских специалистов рассказал журнал PNAS, пишет «Медикфорум».

Согласно его данным, ученые впервые обнаружили ген, в связи с которым у мужчин развивается импотенция. Его открытие, как отмечают эксперты, позволяет заключить, что сексуальная дисфункция у мужчин частично имеет генетическую природу.

В частности, исследователи установили, что к появлению импотенции ведут мутации гена SIM1. Это стало понятно после генетического тестирования примерно 37 тысяч мужчин среднего и пожилого возраста. До сих пор не удавалось найти ни единого свидетельства того, что какие-то участки ДНК могут быть связаны с импотенцией.

«В общей сложности удалось выделить пять одиночных мутаций, так или иначе связанных с эректильной дисфункцией, только одна из которых оказалась статистически значимой. Эта опечатка находилась в сегменте так называемой „мусорной“ ДНК, не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов», — рассказали ученые в публикации PNAS.

По их словам, обнаруженный ими участок генетической цепочки связан не только с работой половых органов, но и со склонностью к ожирению. Теперь специалисты заняты поиском механизма, позволяющего «отключать» ген, активизирующий физиологические механизмы импотенции. Это, в свою очередь, позволит создать первые полноценные лекарства от импотенции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», если мужчина планирует завести ребенка, ему стоит меньше разговаривать по мобильному телефону.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter