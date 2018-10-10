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Генетика: названа неожиданная причина импотенции
Ученые из США обнаружили неизвестный ранее фактор импотенции, который оказался связанным с генетикой. Об этой находке американских специалистов рассказал журнал PNAS, пишет «Медикфорум».
Согласно его данным, ученые впервые обнаружили ген, в связи с которым у мужчин развивается импотенция. Его открытие, как отмечают эксперты, позволяет заключить, что сексуальная дисфункция у мужчин частично имеет генетическую природу.
В частности, исследователи установили, что к появлению импотенции ведут мутации гена SIM1. Это стало понятно после генетического тестирования примерно 37 тысяч мужчин среднего и пожилого возраста. До сих пор не удавалось найти ни единого свидетельства того, что какие-то участки ДНК могут быть связаны с импотенцией.
«В общей сложности удалось выделить пять одиночных мутаций, так или иначе связанных с эректильной дисфункцией, только одна из которых оказалась статистически значимой. Эта опечатка находилась в сегменте так называемой „мусорной“ ДНК, не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов», — рассказали ученые в публикации PNAS.
По их словам, обнаруженный ими участок генетической цепочки связан не только с работой половых органов, но и со склонностью к ожирению. Теперь специалисты заняты поиском механизма, позволяющего «отключать» ген, активизирующий физиологические механизмы импотенции. Это, в свою очередь, позволит создать первые полноценные лекарства от импотенции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», если мужчина планирует завести ребенка, ему стоит меньше разговаривать по мобильному телефону.
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