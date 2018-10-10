Первый муж Меган Маркл женился на миллионерше (фото)

Мир

После того, как стало известно о том, что у «экранного мужа» Меган Маркл Патрика Джей Адамса родился первенец, появилась информация, что первый супруг герцогини Сассекской из реальной жизни — Тревор Энгельсон — снова женился. Второй женой 41-летнего продюсера стала 32-летняя диетолог Трейси Керленд — наследница 200-миллионного состояния, которым обладает ее отец-банкир Стэнфорд Керленд.

Энгельсон и Керленд начали встречаться в ноябре 2017 года (примерно в это же время Гарри и Меган объявили о своей помолвке). О своей помолвке пара объявила в июне — спустя две недели после свадьбы Меган и принца Гарри. Как сообщает Daily Mail, скромная свадьба состоялась в Калифорнии. Жених был в сером костюме и розовой рубашке. Невеста — в платье цвета слоновой кости с открытыми плечами.

Начинающая актриса Меган Маркл познакомилась с Энгельсоном в 2004 году. Поженились они в сентябре 2011-го на Ямайке, в присутствии ста гостей. Примерно в это же время Меган получила роль в телесериале «Форс-мажоры», которая сделала ее знаменитой. Актриса переехала в Канаду, где проводились съемки. Утвердившись в статусе звезды, Меган решила расстаться с мужем, который помогал ей в начале ее карьеры. На годовщину свадьбы актриса просто отправила Тревору заказное письмо, куда вложила обручальное кольцо. Они официально оформили развод в 2013 году. Обиженный таким отношением Тревор до сих пор сердит на бывшую жену и не хочет о ней говорить.

Ранее бывшая подруга и экстрасенс принцессы Дианы предсказала скорый развод Меган с Гарри. При этом она упомянула, что все предыдущие отношения Маркл с мужчинами не продержались дольше двух лет.

Тревор надеется, что второй его брак станет более удачным

Тревор и Меган были женаты в течение двух лет

«ФАКТЫ» также писали о том, что сестру Меган Маркл Саманту не пустили в Кенсингтонский дворец охранники.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter