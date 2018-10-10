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Отравление с летальным исходом: у боевиков "ДНР" снова потери
Новость сообщил офицер ВСУ Александр Гром.
Он написал на своей странице в Facebook об очередных небоевых потерях в «армии» квазигосударства
Причина банальна — террористы отравились «паленой» водкой. Такие ЧП с завидным постоянством случаются в «Л/ДНР».
«На днях оккупантам выплатили задолженность по денежному обеспечению, в результате чего только за прошедшие сутки „сообразили на троих“ с летальным исходом три боевика», — сообщил Гром.
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«Пятеро с алкогольными повреждениями разной степени находятся в тяжелом состоянии», — добавил офицер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что опальный экс-главарь боевиков «ДНР» Павел Губарев проговорился об оккупации Россией Донбасса.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.