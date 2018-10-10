Украина

Отравление с летальным исходом: у боевиков "ДНР" снова потери

Новость сообщил офицер ВСУ Александр Гром.

Он написал на своей странице в Facebook об очередных небоевых потерях в «армии» квазигосударства

Причина банальна — террористы отравились «паленой» водкой. Такие ЧП с завидным постоянством случаются в «Л/ДНР».

«На днях оккупантам выплатили задолженность по денежному обеспечению, в результате чего только за прошедшие сутки „сообразили на троих“ с летальным исходом три боевика», — сообщил Гром.

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«Пятеро с алкогольными повреждениями разной степени находятся в тяжелом состоянии», — добавил офицер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что опальный экс-главарь боевиков «ДНР» Павел Губарев проговорился об оккупации Россией Донбасса.

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