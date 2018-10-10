Сутки на фронте: украинская армия понесла потери

Украина

9 октября оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. К сожалению, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.

По данным разведки, три боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки были убиты и пятеро ранены, сообщает штаб ООС в Facebook.

«За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино», — говорится в сообщении.

Так, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту сил ООС вблизи Новотошковское, а калибр 122 мм — в районе населенного пункта Водяное.

Также с начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские военные на Донбассе взяли под контроль новые территории.

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