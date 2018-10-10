Происшествия

Пожар на складах в Ичне: появилось яркое видео с высоты птичьего полета

На место чрезвычайного происшествия на 6 арсенале под Ичней в дополнение к имеющейся спецтехнике направили три дополнительных пожарных танка. Охрана и оборона складов и арсеналов с боеприпасами на всей территории Украины усилена.

Как сообщают в ГосЧС, из 30 населенных пунктов в 16-километровой зоне эвакуировали 12,5 тысяч человек. К приему эвакуированных были подготовлены 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и города Прилуки (1 пункт).

Также временно прекращено движение поездов через станцию ​​Ичня, а автомобильный транспорт направляют в объезд зоны ЧП. Воздушное пространство закрыто в радиусе 30 км. Спасатели ликвидировали пять пожаров за пределами арсенала, возникших из-за попадания боеприпасов. На территории 6 арсенала фиксируются взрывы разной интенсивности.

Тем временем ресурс «The Бабель» показал фото пожара на 6 арсенале, снятое с воздуха.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед взрывами на 6 арсенале под Ичней в нескольких населенных пунктах были отключены средства связи, а пограничники зафиксировали спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники.

На совещании руководства страны с силовиками заявлялось, что в Черниговской области одновременно были подорваны три склада, а через 20 минут — еще шесть складов, где хранились реактивные системы залпового огня.

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