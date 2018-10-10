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Политика

Склады взрывались одновременно: Порошенко раскрыл детали о ЧП в Ичне

7:47 10 октября 2018   2536
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Ситуация со взрывами в Ичне требует тщательного расследования. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко после совещания с силовиками.

«Ситуация, когда одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранилось НЕ стрелковое оружие или были раскомплектованы боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования», — пишет президент.

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По его словам, учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия.

«Ожидаю оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия», — пишет Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», 9 октября, в 3:30 стало известно о взрывах на военном арсенале возле населенного пункта Ичня в Черниговской области. Более 12 тысяч местных жителей были эвакуированы.

Военный эксперт Юрий Бутусов рассказал, какие именно боеприпасы взорвались на артскладе. Также стало известно, что из-за взрывов остановил работу знаменитый молокозавод в Ичне, где делают популярную сгущенку.

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