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Склады взрывались одновременно: Порошенко раскрыл детали о ЧП в Ичне
Ситуация со взрывами в Ичне требует тщательного расследования. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко после совещания с силовиками.
«Ситуация, когда одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранилось НЕ стрелковое оружие или были раскомплектованы боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования», — пишет президент.
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По его словам, учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры является диверсия.
«Ожидаю оперативного, однако ответственного расследование чрезвычайного происшествия», — пишет Порошенко.
Как писали «ФАКТЫ», 9 октября, в 3:30 стало известно о взрывах на военном арсенале возле населенного пункта Ичня в Черниговской области. Более 12 тысяч местных жителей были эвакуированы.
Военный эксперт Юрий Бутусов рассказал, какие именно боеприпасы взорвались на артскладе. Также стало известно, что из-за взрывов остановил работу знаменитый молокозавод в Ичне, где делают популярную сгущенку.
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