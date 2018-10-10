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Перед взрывами отключили средства связи: сделано громкое заявление по ЧП в Ичне
Накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. «6 октября в районе населенных пунктов Стародуб и Климово было отключение практически всех мобильных систем связи как с той стороны, так и с нашей. Это к границе 15 километров», — заявил руководитель ведомства.
Также украинские пограничники зафиксировали в районе Климово шесть специальных технических средств: четыре автомобиля ГАЗ-66 и две грузовые версии Volkswagen Т5. «Мы предполагали, что такая техника может перевозить „Форпост“, беспилотники», — заявил Петр Цигикал и добавил, что погранслужба работает над этой версией совместно с СБУ.
Эксклюзивное интервью с генерал-лейтенантом Игорем Романенко в связи с ЧП в Черниговской области читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Взрывы в Ичне: при чем здесь Россия и что с этим делать».
Эксклюзивные фото и видео с места событий смотрите на сайте «ФАКТОВ» в материале: «Взрывы на складах в Ичне возобновились«
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