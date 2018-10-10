Общество

Каждый второй украинец готов взять оружие для защиты страны

Более половины украинцев готовы в случае возникновения угрозы территориальной целостности Украины отстаивать ее с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, 52% опрошенных выразили такую готовность. В 2017 таких респондентов было 54%, а в 2012 году — 33%. Больше всего желающих воевать за страну на Западе (63%), а в Центре и Юге — половина, сообщает сайт соцгруппы.

В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились). Патриотически настроенных больше среди мужчин, а также обеспеченных опрошенных.

Опрос проводился в сентябре-октябре среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как писали «ФАКТЫ», социологи, замеряя уровень ксенофобии в Украине, определили «любимые» и «нелюбимые» нации у среднестатистического жителя страны. Как оказалось, с наименьшими предубеждениями в Украине относятся к соотечественникам-украинцам, а также к белорусам.

Социальную дистанцию украинцы предпочитают держать с китайцами, представителями Африки, выходцами из арабских стран. Как показало исследование, в Украине также сохраняется высокий уровень предубежденности по отношению к ромам.

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