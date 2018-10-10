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Возле Днепра БТР врезался в маршрутку: фото с места аварии
Крупное ДТП случилось утром 10 октября в Днепропетровской области: возле поселка Мелиоративное Новомосковского района не смогли разъехаться маршрутка и военный БТР. В результате передняя часть микроавтобуса была сильно смята.
По информации полиции области, в аварии не обошлось без пострадавших: трое человек получили легкие телесные повреждения. Полицейские продолжают работать на месте столкновения транспортных средств.
Учитывая, что военная техника на дорогах перестала быть экстраординарным явлением, водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать правила во избежание подобных ЧП.
Напомним, передвижение военной техники по дорогам общего пользования нередко приводит к авариям. Так, в Ривненском районе в августе 2018 года БТР въехал в микроавтобус с людьми. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры получили травмы.
Фото Поліція Дніпропетровської області/Facebook, Татьяна Заец/Facebook
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