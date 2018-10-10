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В Донецке боевики отправили украинца в тюрьму на 14 лет, обвинив в «шпионаже»
Житель мирного города Дружковка (Донецкая область), работавший барменом в одном из кафе Донецка, брошен в застенки боевиков на 14 лет. Террористы обвинили его в «шпионаже» для украинских спецслужб. Об этом сообщают информационные ресурсы оккупантов (напомним, на днях под Запорожьем задержали террориста «ДНР», шпионившего для России).
«Житель г. Дружковка в октябре 2016 года отправился в г. Краматорск, где был завербован сотрудниками СБУ и получил задание о сборе сведений по месту своей работы. В начале января 2017 года сотрудниками СБУ гражданину К. было передано техническое средство, предназначенное для негласного получения аудиоинформации, которое он скрыто установил под столиком для посетителей кафе и перевел его в режим звукозаписи», — говорится в сообщении.
Так называемый «военный трибунал» обвинил заложника в «шпионаже» и «незаконном обороте специальных технических средств», приговорив к 14 годам тюрьмы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с мая 2017 года боевики держат в застенках журналиста Станислава Асеева — по подозрению в «шпионаже в пользу Украины». 1 октября нынешнего года журналисту который писал под псевдонимом Васин, исполнилось 29 лет. В день рождения узника «ДНР» Асеева в соцсетях запустили флешмоб в его поддержку.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».