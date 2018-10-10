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В Киеве обстреляли квартиру сотрудницы Мининфраструктуры: все подробности
Неизвестные обстреляли киевскую квартиру пресс-секретаря Министерства инфраструктуры Марины Томко. Неизвестные выстрелили в балконное окно квартиры, расположенной на 20 этаже.
Об этом в социальных сетях сообщила сама Марина Томко. «Вечером около 22:30 по балконному окну моей квартиры был осуществлен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое», — говорится в сообщении.
Марина Томко также сообщила, что на месте ЧП работала полиция, которая начала расследование происшествия. «Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие», — написала она и добавила, что выносит эту ситуацию в публичную плоскость, дабы обеспечить безопасность семьи от возможных действий «хулиганского или не хулиганского характера».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помощник народного депутата Украины, активист-радикал Сергей Мазур, в чью квартиру неизвестные бросили гранату, заявил, что нападение было спланировано заранее.
22 сентября в центре Одессы неизвестные тяжело ранили 43-летнего общественного активиста Олега Михайлика.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»