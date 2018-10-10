Стало известно о пьянстве охраны арсенала в Ичне

Украина

Военные, которые охраняли склады Министерства обороны в районе Ични Черниговской области, где произошли взрывы боеприпасов , были замечены на службе в пьяном виде . На некоторых из них не раз накладывались административные штрафы за пьянство. Об этом пишет «Левый берег», ссылаясь на данные Единого реестра досудебных решений.

Так, командир взвода воинской части А-1479 (6-й арсенал Минобороны) Владимир Пастухов был дважды оштрафован за пьянство: на 1190 гривен — за пребывание в состоянии алкогольного опьянения в казарме. Затем — на 3,7 тыс. гривен за пьянство на службе.

На 340 гривен суд оштрафовал слесаря воинской части, который 6 января в пьяном состоянии за рулем автомобиля ВАЗ слетел в кювет.

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Водитель воинской части, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, попал в ДТП и покинул место нарушения, был оштрафован на 10 200 гривен.

По 3,7 тысяч гривен штрафа присудили водителю инженерно-саперного отделения инженерного взвода и инженеру транспортного отела за нахождение на службе в пьяном виде.

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На 7 дней гаупвахты за пьянку попал солдат зенитно-артиллерийского взвода.

Ранее «ФАКТЫ» писали том, что в конце лета под Ичней проводились учения — силы спецоперации проверяли готовность арсенала к возможным диверсиям. Эти мероприятия показали, что меры по усилению охраны на складах не были реализованы и что арсенал не был готов к контрдиверсионной работе . Такую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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