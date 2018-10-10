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Взрывы в Ичне: правительство приняло решение о выплате матпомощи пострадавшим
Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара на территории военного склада Минобороны в Ичне Черниговской области. Об этом глава правительства Владимир Гройсман заявил во время заседания в среду, 10 октября, передает «Урядовий портал».
«Мы принимаем решение выделить 100 миллионов гривен. Министерству финансов — быстро скоординироваться с областью (руководством Черниговской ОГА), чтобы быстро решить все бюрократические вопросы», — сказал премьер-министр.
По словам премьера, сейчас все необходимые резервы для помощи людям сформированы.
«Мы наведем порядок, все восстановим и никого не оставим наедине с проблемой. Так мы работали в Балаклее и помогли решить проблему. Так работали в Калиновке и так же помогли. То же сделаем для жителей Ични и близлежащих населенных пунктов. Буду держать ситуацию на контроле», — заявил Гройсман.
По его данным, люди смогут вернуться в свои дома «в ближайшее время».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. По одной из версий, склад подорвали. Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.
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