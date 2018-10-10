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Спасатели просят два месяца на очистку территории возле арсенала под Ичней
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям до 15 декабря планирует очистить от взрывоопасных предметов территорию в районе 6-го арсенала Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области. Об этом на заседании правительства в среду, 10 октября, заявил глава ведомства Николай Чечеткин.
«С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, разработан план очистки 16-ти километровой зоны от взрывоопасных предметов. 79 тысяч га территории пиротехнические подразделения службы планируют очистить до 15 декабря», — сказал он.
Чечеткин также добавил, что авиация службы уже частично потушила три очага возгорания в районе арсенала.
«Сегодня утром, в 7 часов, проведена авиационная разведка технической территории базы. Во время разведки обнаружено с воздуха 6 очагов тления. С 10:00 начала на полную мощность работать пожарная авиация ГосЧС для тушения пожара», — сказал он.
10 октября утром интенсивность взрывов на территории арсенала составляла один в три минуты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Перед взрывами на 6 арсенале под Ичней в нескольких населенных пунктах были отключены средства связи, а пограничники зафиксировали спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Глава оборонного ведомства Степан Полторак заявил, что вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов.
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