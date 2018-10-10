Происшествия

Склад в Ичне не соответствовал требованиям военного времени, — Луценко

На арсенале под Ичней в Черниговской области, где произошло резонансное ЧП, не были готовы к контрдиверсионной работе. Именно поэтому месяц назад, по результатам проверки работы, с должности был снят руководитель склада боеприпасов.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Аналогичную информацию о кадровых изменениях озвучил во время заседания Кабмина и министр обороны Украины Степан Полторак, заявивший о диверсии на арсенале.

Генеральный прокурор на брифинге также сообщил, что в конце лета под Ичней проводились учения — силы спецоперации проверяли готовность арсенала к возможным диверсиям. Эти мероприятия показали, что меры по усилению охраны на складах не были реализованы и что арсенал не был готов к контрдиверсионной работе. «База не была готова к условиям военного времени», — заявил Юрий Луценко и добавил, что после стабилизации ситуации прокуратура возобновит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям до 15 декабря планирует очистить от взрывоопасных предметов территорию в районе 6-го арсенала Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области.

Тем временем правительство решило выделить матпомощ пострадавшим в результате ЧП в Черниговской области.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter