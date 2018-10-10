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- 17:06 Киевская афиша: 11–17 октября
Киевская афиша: 11–17 октября
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
11 октября — балеты «Ночи в садах Испании» и «Треугольная шляпа»,
12 октября — опера «Мадам Баттерфляй»,
13 октября в 12:00 — «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балет «Дама с камелиями»,
14 октября — опера «Запорожец за Дунаем»,
16 октября — балет «Лебединое озеро»,
17 октября — опера «Фауст».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
11 октября — 3 ноября в America House Kyiv проходит выставка абстрактной живописи художника и ветерана АТО Андрея Барановского «Железная выдержка».
Адрес: ул. Пимоненко, 6.
Вход свободный.
***
11 октября в 9:00 в Postmen состоится лекция о пиаре сооснователя и партнера PR-агентства Gres Todorchuk Александра Тодорчука.
Адрес: ул. Дмитриевская, 80.
Вход свободный.
***
11 октября в 17:00 в художественной галерее «Митець» состоится открытие выставки живописи и графики Андрея Александровича «Приборкання міфів». Она продлится до 20 октября.
Адрес: ул. Б. Васильковская, 12.
Вход свободный.
***
11 октября в 19:30 в DAVIS CASA состоится показ фильма «Заха Хадид. Кто не рискует — тот не выигрывает» о первой в истории женщине-архитекторе, получившей Притцкеровскую премию.
Адрес: ул. Владимирская, 38.
Вход свободный.
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12 октября в 19:00 в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится концерт оперной и камерной певицы Ольги Пасечник «Нарешті Гендель». В программе: мастер-класс по технике исполнения старинной музыки.
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Вход свободный. Необходима регистрация.
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13 октября в Доме образования и культуры «Мастер Класс» открывается выставка художницы и поэтессы Каринэ Арутюновой «Явление цвета. День первый». Продлится до 3 ноября. А 15 октября в 19:00 в рамках проекта «7 недель с Кирой» состоится показ фильма-драмы Киры Муратовой «Два в одном». В ролях: Богдан Ступка, Александр Баширов, Рената Литвинова.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 57б.
Вход свободный, предварительная регистрация.
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13 октября в PinchukArtCentre музыкант, художник и композитор, участник группы «Людська подоба» Георгий Бабанский проведет мастер-класс для подростков 12—17 лет «Электронные звуки». Во время занятия участники записывают звуки и обрабатывают их с помощью программ для создания музыки.
Начало: 16:00.
Адрес: ул. Б. Васильковская, 1—3/ул. Бассейная, 2.
Вход свободный, по регистрации.
***
13 октября состоится празднование пятилетия аутлет-городка «Мануфактура». В программе: концерт Анны Тринчер, Mountain Breeze, The Erised, Kadnay. Также гостей ждут подарки, сюрпризы, конкурсы.
Начало: 13:00.
Адрес: «Мануфактура» Outlet Village, Обуховское шоссе, 2.
Вход свободный.
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13 октября на рынке «Столичный» пройдет «Фестиваль макарон». В программе: ярмарка сладостей, мастер-классы по созданию пирожных макарон.
Адрес: ул. Б. Кольцевая, 110а.
Вход свободный.
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13 октября в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово пройдет театрализованный праздник «Весільна казка бабусиної скрині».
Начало: 13:00.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: 15—50 гривен.
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14 октября в 17:00 на Троицкой площади состоится гала-концерт и финал конкурса «Хит-конвейер 2018». В программе: выступление ВВ, Alyosha, Kadnay, PATSYKI Z FRANEKA, LETAY, VALEVSKAYA, Андриана, Мята и финалисты конкурса.
Вход свободный.
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До 27 октября во Французском институте в Украине проходит выставка фотографий Мериен Морей «Скрытые истории балета».
Адрес: ул. Олеся Гончара, 84.
Вход свободный.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!