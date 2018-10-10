Пользователей популярного мессенджера предупредили об опасности взлома

Наука и технологии

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружилась критическая уязвимость, которой не преминули воспользоваться хакеры. В момент, когда пользователь отвечает на видеозвонок, приложение блокируется, а злоумышленники получают доступ к персональным данным.

Уязвимым для хакеров оказался как WhatsApp для Android-устройств, так и версия для iPhone. Проблемы в Android-версии были замечены 28 сентября, а уже через пять дней обнаружилось, что и владельцы iPhone попадают в зону риска. После вмешательства злоумышленников чат-мессенджер перестает работать и выдает ошибку о переполнении памяти.

Сообщившие о проблемах пользователи говорят, что руководители WhatsApp ничего не комментировали публично, но ошибку, похоже, вычислили и устранили. Активным пользователям WhatsApp рекомендуется обновить приложение, чтобы избежать рисков.

Напомним, WhatsApp считается одним из самых популярных мессенджеров в мире. Разработчики считают, что после покупки их детища компанией Facebook мессенджер растерял свой потенциал из-за навязчивой рекламы.



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