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Пользователей популярного мессенджера предупредили об опасности взлома
В популярном мессенджере WhatsApp обнаружилась критическая уязвимость, которой не преминули воспользоваться хакеры. В момент, когда пользователь отвечает на видеозвонок, приложение блокируется, а злоумышленники получают доступ к персональным данным.
Уязвимым для хакеров оказался как WhatsApp для Android-устройств, так и версия для iPhone. Проблемы в Android-версии были замечены 28 сентября, а уже через пять дней обнаружилось, что и владельцы iPhone попадают в зону риска. После вмешательства злоумышленников чат-мессенджер перестает работать и выдает ошибку о переполнении памяти.
Сообщившие о проблемах пользователи говорят, что руководители WhatsApp ничего не комментировали публично, но ошибку, похоже, вычислили и устранили. Активным пользователям WhatsApp рекомендуется обновить приложение, чтобы избежать рисков.
Напомним, WhatsApp считается одним из самых популярных мессенджеров в мире. Разработчики считают, что после покупки их детища компанией Facebook мессенджер растерял свой потенциал из-за навязчивой рекламы.
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