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На оккупированном Донбассе — массовое отравление детей: боевики запугивают родителей
В оккупированном Донецке несколько десятков воспитанников так называемого «военного лицея» получили пищевое отравление. Одна из предполагаемых причин — отравление водой из-под крана. Об этом сообщил кремлевский пропагандист Роман Манекин, с начала войны проживающий в Донецке.
«Пишут, что детки в военном училище заболели. Достаточно много деток: по пять-десять человек в каждом взводе. Скорее всего, пищевая инфекция. Интересно, кто там продукты закупает и где? Командование якобы пытается запугать родителей, замолчать дело», — написал Роман Манекин в «Telegram».
По сведениям других блогеров из ОРДО, число отравившихся курсантов достигло уже 90 человек. Пострадавшие начали обращаться за медпомощью еще с 3 октября, а к концу недели инфекция распространилась на четыре роты, часть детей госпитализировали.
«Симптомы те же. Рвота, расстройство кишечника, высокая температура», — пишут в социальных сетях.
Сочувствующие и родители пострадавших подростков, считают, что они отравились водой, которую пили, не вскипятив, из-под крана, а водопроводные сети в лицее много десятков лет не обновляли.
Некоторые блогеры предполагают, что воспитанников кормили некачественной едой и виновны в этом руководителя нелегально действующего «лицея», которые получали «откаты» на поставках продуктов для столовой заведения.
«Родителей попросили забрать своих чад и лечить самостоятельно дома. Но ни в коем случае не обращаться в больницу. Родителям сообщают в самом крайнем случае. Как вы думаете, какова реакция руководства? Провести разбирательство, объявить карантин и провести санитарные мероприятия? Нет, не угадали! Детей обвинили в симуляции… виновных найдут и накажут. Сами чтоб от учебы освободится наелись непонятных таблеток, а родители, подымающие вопрос и бьющие тревогу — это украинское ДРГ, враги режима и предатели Республики. Виновные, что питаются в столовой лицея-интерната? А поставщиков продуктов питания (кормушка руководства училища), сроки, условия хранения продуктов», — написал блогер под никнеймом «Павел Анатольевич».
Напомним, лишь недавно в оккупированной Макеевке на Донетчине более 100 человек отравились бутилированной питьевой водой.
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