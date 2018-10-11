Пожар на складах под Ичней ликвидирован, – Минобороны

Украина

Начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, полковник Алексей Чернобай заявил о том, что пожар на территории 6-го арсенала Вооруженных сил Украины ликвидирован в полном объеме. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По состоянию на 21:00 сохраняются одиночные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1−2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам вблизи арсенала»,— отметил он.

Сообщается, что подразделения Вооруженных сил совместно с ГСЧС осуществляют действия по ликвидации очагов задымления и тления, очищают от миновзрывных предметов административную территорию, а также территорию вблизи арсенала.

«Силами Военной службы правопорядка и Национальной полиции осуществляется надежная охрана вокруг технической территории арсенала. Продолжается возвращение личного состава в расположение воинской части. Осуществляется меры по налаживанию повседневной деятельности и дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия»,— отметил Чернобай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне взрывов под Ичней в нескольких населенных пунктах Черниговской области, а также на приграничных российских территориях не работали практически все мобильные системы связи. Украинские пограничники зафиксировали в районе населенного пункта Климово спецтехнику, которая могла перевозить беспилотники. По одной из версий, склад подорвали. Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов. Впоследствии пришло сообщение о том, что правительство приняло решение о выплате матпомощи пострадавшим в размере ста миллионов гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter