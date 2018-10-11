Происшествия

Пьяное ДТП на Оболони в Киеве: на глазах патрульных разбито три машины, пострадали люди

Поздно вечером в среду, 10 октября, на улице Героев Сталинграда в столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota, BMW и Volvo.

Предварительные обстоятельства его таковы. Перед регулируемым пешеходным переходом в левом ряду на красный сигнал светофора остановились Volvo и BMW. Чуть поодаль от них стали патрульные. Внезапно на их глазах в стоящий автомобиль немецкого производства на полном ходу врезалась Toyota.

В свою очередь BMW подвинулся вперед и ударил Volvo. А Toyotaумчала дальше в сторону остановки общественного транспорта, остановилась и начала дымиться.

Сотрудники полиции бросились на помощь водителю, но она не понадобилась: тот сам с трудом вышел из машины и, дыша перегаром, с удивлением рассматривал полицейских. Понятно, что ему непросто было увидеть красный сигнал светофора, транспорт на дороге. Тогда правоохранители переключили внимание на пострадавшего водителя BMW, вызвали ему скорую. Вскоре он был госпитализирован. На место происшествия была вызвана следственно- оперативная группа. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Львовщине произошло два смертельных ДТП, вероятной причиной которых стал туман.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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