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Кровавая охота диких собак на буйволов: жестокое видео
Во время экскурсии в природный парк в Ботсване туристы из различных стран мира стали свидетелями довольно редкого события: стая гиеновидных собак развязала кровавую охоту на буйволов, которые проживают в данной местности. Об этом пишет National Geographic.
В момент, когда машины подъехали поближе, собаки расправлялись с двумя малышами, а затем набросились на следующих. Буйволы лишь беспомощно топтались неподалеку: собак было слишком много, чтобы им можно было дать отпор.
Порой быки пробовали подойти к месту схватки, но отступали перед стаей хищников.
Во время охоты собаки отбили от стада пятерых телят. Снявшее видео туристы говорят, что такое зрелище предстало перед ними впервые. Удивлен был и опытный гид.
В то же время он отделался дежурными фразами о том, что ему, конечно, жаль погибших животных, но развернувшаяся на глазах туристов трагедия всего лишь служит яркой иллюстрацией законов дикой природы.
Напомним, что гиеновидные, или гиеновые собаки (лат. Lycaon pictus) относятся к вымирающим видам животных: в наши дни они встречаются в Южной Африки и некоторых регионах на северо-востоке континента. Они живут и охотятся стаями из пары десятков особей. При этом в стае установлена особая иерархия: самцы подчиняются альфа-самцу, а самки — альфа-самке. Их обычной дичью являются некрупные антилопы, а также старые, юные или раненные особи более крупных копытных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», другой группе туристов посчастливилось стать свидетелями того, как львы обучают детенышей охоте на буйволов.
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