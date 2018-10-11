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Опасный регион: озвучен тревожный прогноз по сепаратистским настроениям в Одессе
Пророссийские и сепаратистские настроения в Одессе, где участились нападения на проукраинских активистов, растут. События в этом регионе напоминают ситуацию, сложившуюся в Донецке и Луганске до оккупации Россией.
Об этих тревожных тенденциях свидетельствуют и данные социологических опросов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина заявила, что с этой точки зрения Одесса представляет собой довольно опасный регион.
Комментируя ситуацию с участившимися нападениями на проукраинских активистов, социолог отметила, что это, в частности, связано с децентрализацией и перераспределением финансовых потоков, на которые пытается сесть местная мафия.
«Децентрализация — это очень важная реформа и, возможно, одна из наиболее успешных в Украине. Она перемещает финансы, ответственность на места и дает общинам возможность решать свои проблемы. Но в ней кроется и опасность создания таких себе местных финансово-экономико-криминальных кланов», — говорит Ирина Бекешкина и добавляет, что предупредить это должны правоохранительные органы: «Но если они входят в этот „спрут“, ситуация становится особо опасной. И именно поэтому в Одесской области происходят такие разборки с активистами, противостоящими мафии».
Полный текст интервью с Ириной Бекешкиной читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Влияние России и „латентные сепаратисты“ у власти: почему Украина может потерять Одессу».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в очередной раз заявили о территориальных претензиях к Украине. Так, депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что юго-восток Украины частью России, и ожидает активности пророссийского населения в направлении пересмотра территориальной принадлежности этих регионов.
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