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В Киеве наказали автохама, угрожавшего активистам дедом-дипломатом (видео)
Активистам из общественного движения «ОстановиЛося», которые борются с нарушителями правил дорожного движения, агрессивно угрожали иностранцы. Их авто было припарковано с нарушением ПДД под универмагом «Украина» на площади Победы в Киеве.
«Мы наткнулись на группу агрессивных подростков, которые угрожали, хотели достать оружие, обещали устроить охоту на нас и спокойно козыряли на камеру своими связями в посольстве Азербайджана», — сообщили активисты. «Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана…», — кричал один из юношей-нарушителей. Активисты разместили в социальных сетях видео в надежде на то, что родители агрессивной молодежи «вправят им мозги».
Собственно, надежды активистов из «Останови Лося» оправдались. Вскоре после первого видео в сети выложили и другой ролик, где агрессивные участники инцидента на площади Победы приносят извинения за свое поведение «украинской нации и народу», которые, возможно, «их не правильно поняли».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве местный житель столкнулся с неприкрытым хамством со стороны автомобилиста. Водитель Chevrolet не только ехал по тротуару, но еще и громко сигналил, требуя от пешехода уступить дорогу.
Тем временем Киевский городской совет 9 октября утвердил перечень 17 улиц, где скорость движения в период с 1 апреля до 1 ноября может составлять до 80 км/ч.
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