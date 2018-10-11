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По-прежнему сухо и солнечно: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
В пятницу, 12 октября, погода в Украине будет солнечная и теплая. Ее по-прежнему определяет антициклон.
«Кому завтра лететь в Великобританию или Ирландию, поинтересуйтесь состоянием вашего рейса, потому, что ветруган там будет штормовой! На Сицилии и вокруг будут идти дожди. Далеко на северо-востоке вне Европы — мороз и снег. А значительная часть нашего континента и дальше роскошествовать среди антициклона», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, ветер в Украине восточный, 3−8 метров в секунду, а местами и вовсе будет безветренно. «Дневная температура воздуха в Украине составит + 14 + 19 градусов, на Западе и Юге + 17 + 22 градуса. Ночи, конечно, осенние, свежие — до + 4 + 10 градусов», — прогнозирует Наталья Диденко.
Погода в столице в пятницу также будет солнечной и теплой, хотя утром будет «то ли туман, то ли просто облачность». «Но все же будет много ясного и солнечного неба. Ближайшей ночью в столице + 8 + 10 градусов, днем +15 + 17 градусов. Выходные в Украине — без изменений, солнечно и тепло», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют заморозки во второй половине октября.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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