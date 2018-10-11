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Бесплатное медобследование в Киеве до конца октября: адреса
В Киеве проводится бесплатное обследование населения, которое столичные медики приурочили к всемирным дням тромбоза (13 октября) и борьбы с инсультом (29 октября).
Как сообщили в департаменте здравоохранения, консультации и осмотры кардиологов, хирургов, неврологов, а также инструментальные и лабораторные обследования (по показаниям) организованы в таких коммунальных медицинских учреждениях:
— в Киевском городском консультативно-диагностическом центре (КГКДЦ — улица Кондратюка, 6);
— в Александровской клинической больнице (улица Шелковичная, 39/1, корпус 6, отделение сосудистой хирургии);
— в Киевской городской клинической больнице № 1 (КГКБ, Харьковское шоссе, 121, отделение хирургии);
— в коммунальных некоммерческих предприятиях «Консультативно-диагностический центр» во всех районах города.
Всемирный день тромбоза отмечают 13 октября. Тромбоз относится к заболеваниям сосудистой системы и приводит к сгущению крови, вследствие чего формируются тромбы (плотные сгустки на внутренних стенках сосудов), сужающие или закупоривающие сосуды.
Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) установила этот день в 2006 году с целью привлечь внимание общественности и активизировать действия по борьбе с этим заболеванием.
Инсульт возникает в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда. Вследствие повреждения или гибели нервных клеток быстро развивается нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Среди факторов, провоцирующих инсульт, можно выделить повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности, курение и избыточное употребление алкоголя.
11, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 октября киевляне могут с 9.00 до 15.00 обратиться в:
— Киевский городской консультативно-диагностический центр (улица Кондратюка, 6);
— Консультативно-диагностический центр Голосеевского района (КДЦ, проспект Голосеевский, 59а);
— КДЦ № 1 Дарницкого района (улица Вербицкого, 5);
— КДЦ № 2 Дарницкого района (Харьковское шоссе, 121);
— КДЦ Деснянского района (улица Закревского, 81/1);
— КДЦ Днепровского района (улица Шептицкого, 5);
— КДЦ Оболонского района (улица Тимошенко, 14);
— КДЦ Печерского района (улица Подвысоцкого, 13);
— КДЦ Подольского района (улица Мостицкая, 9);
— КДЦ Святошинского района (улица Чернобыльская, 5/7);
— КДЦ Соломенского района (улица Гарматная, 36);
— КДЦ Шевченковского района (улица Саксаганского, 100);
12 октября с 9.00 до 15.00 можно получить консультации сосудистых хирургов, сделать анализы крови, коагулограмму, ультразвуковую допплерографию вен (в соответствии с медицинскими показаниями):
— в Александровской клинической больнице (улица Шелковичная, 39/1, корпус 6, отделение сосудистой хирургии);
— КГКБ № 1 (Харьковское шоссе, 121, отделение хирургии).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве бесплатно сделать флюорографию в октябре: адреса и график работы.
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