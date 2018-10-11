Здоровье

Бесплатное медобследование в Киеве до конца октября: адреса

В Киеве проводится бесплатное обследование населения, которое столичные медики приурочили к всемирным дням тромбоза (13 октября) и борьбы с инсультом (29 октября).

Как сообщили в департаменте здравоохранения, консультации и осмотры кардиологов, хирургов, неврологов, а также инструментальные и лабораторные обследования (по показаниям) организованы в таких коммунальных медицинских учреждениях:

— в Киевском городском консультативно-диагностическом центре (КГКДЦ — улица Кондратюка, 6);

— в Александровской клинической больнице (улица Шелковичная, 39/1, корпус 6, отделение сосудистой хирургии);

— в Киевской городской клинической больнице № 1 (КГКБ, Харьковское шоссе, 121, отделение хирургии);

— в коммунальных некоммерческих предприятиях «Консультативно-диагностический центр» во всех районах города.

Всемирный день тромбоза отмечают 13 октября. Тромбоз относится к заболеваниям сосудистой системы и приводит к сгущению крови, вследствие чего формируются тромбы (плотные сгустки на внутренних стенках сосудов), сужающие или закупоривающие сосуды.

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) установила этот день в 2006 году с целью привлечь внимание общественности и активизировать действия по борьбе с этим заболеванием.

Инсульт возникает в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда. Вследствие повреждения или гибели нервных клеток быстро развивается нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Среди факторов, провоцирующих инсульт, можно выделить повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности, курение и избыточное употребление алкоголя.

11, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 октября киевляне могут с 9.00 до 15.00 обратиться в:

— Киевский городской консультативно-диагностический центр (улица Кондратюка, 6);

— Консультативно-диагностический центр Голосеевского района (КДЦ, проспект Голосеевский, 59а);

— КДЦ № 1 Дарницкого района (улица Вербицкого, 5);

— КДЦ № 2 Дарницкого района (Харьковское шоссе, 121);

— КДЦ Деснянского района (улица Закревского, 81/1);

— КДЦ Днепровского района (улица Шептицкого, 5);

— КДЦ Оболонского района (улица Тимошенко, 14);

— КДЦ Печерского района (улица Подвысоцкого, 13);

— КДЦ Подольского района (улица Мостицкая, 9);

— КДЦ Святошинского района (улица Чернобыльская, 5/7);

— КДЦ Соломенского района (улица Гарматная, 36);

— КДЦ Шевченковского района (улица Саксаганского, 100);

12 октября с 9.00 до 15.00 можно получить консультации сосудистых хирургов, сделать анализы крови, коагулограмму, ультразвуковую допплерографию вен (в соответствии с медицинскими показаниями):

— в Александровской клинической больнице (улица Шелковичная, 39/1, корпус 6, отделение сосудистой хирургии);

— КГКБ № 1 (Харьковское шоссе, 121, отделение хирургии).

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