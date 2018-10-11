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ПАСЕ продолжит работу без России: сделано новое заявление
Делегация Российской Федерации, которую в 2014 году лишили права голоса в Парламентской ассамблеи Совета Европы за аннексию украинского Крыма, не будет возвращаться к работе в ПАСЕ в январе 2019 года. Если страна-член не вносит заявку о своих полномочиях в январе, то она остается вне организации в течение всего года.
Об этом в Страсбурге заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает «Европейская правда». «То, что я услышал от России — они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано», — заявил Турбьерн Ягланд и добавил, что «не согласен с такой позицией». Он также сообщил, что готов представить новый бюджет Совета Европы без взносов России.
Первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с провалом попытки вернуть делегацию РФ в ассамблею, сообщает, что теперь генсек Ягланд «шантажирует СЕ» сокращениями секретариата и другой экономией из-за невыплаты взносов РФ. По ее словам, к экономии местные чиновники относятся чутко, поскольку «привыкли к обеспеченной жизни».
«Возможно, генсеку Янгланду стоит начать новый курс экономии средств СЕ на примере собственного офиса? Сократить собственную зарплату и зарплаты своего персонала? Это будет хороший пример преданности принципам, а не торговли ими ради возвращения взносов России», — написала на своей страничке в социальных сетях Ирина Геращенко.
Основываясь на данных из открытых источников, первый вице-спикер привела данные о зарплатах мировых лидеров и руководителей международных организаций: «Генеральный секретарь ООН — 227 253 долларов США (по состоянию
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российскую пропагандистку заглушили украинским гимном в ПАСЕ.
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