ПАСЕ продолжит работу без России: сделано новое заявление

Политика

Делегация Российской Федерации, которую в 2014 году лишили права голоса в Парламентской ассамблеи Совета Европы за аннексию украинского Крыма, не будет возвращаться к работе в ПАСЕ в январе 2019 года. Если страна-член не вносит заявку о своих полномочиях в январе, то она остается вне организации в течение всего года.

Об этом в Страсбурге заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает «Европейская правда». «То, что я услышал от России — они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано», — заявил Турбьерн Ягланд и добавил, что «не согласен с такой позицией». Он также сообщил, что готов представить новый бюджет Совета Европы без взносов России.

Первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с провалом попытки вернуть делегацию РФ в ассамблею, сообщает, что теперь генсек Ягланд «шантажирует СЕ» сокращениями секретариата и другой экономией из-за невыплаты взносов РФ. По ее словам, к экономии местные чиновники относятся чутко, поскольку «привыкли к обеспеченной жизни».

«Возможно, генсеку Янгланду стоит начать новый курс экономии средств СЕ на примере собственного офиса? Сократить собственную зарплату и зарплаты своего персонала? Это будет хороший пример преданности принципам, а не торговли ими ради возвращения взносов России», — написала на своей страничке в социальных сетях Ирина Геращенко.

Основываясь на данных из открытых источников, первый вице-спикер привела данные о зарплатах мировых лидеров и руководителей международных организаций: «Генеральный секретарь ООН — 227 253 долларов США (по состоянию на 11.06.2018 соответствовало 192 587 евро), генерального секретаря Совета Европы — 205 083 евро. Заработная плата руководства государств, где расположены штаб-квартиры ООН и СЕ: президент США Дональд Трамп — 400 000 долларов, президент Франции Эммануэль Макрон — 181 680 евро».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российскую пропагандистку заглушили украинским гимном в ПАСЕ.

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