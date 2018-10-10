Российскую пропагандистку заглушили украинским гимном в ПАСЕ (видео)

Политика

В кулуарах ПАСЕ российская журналистка Ольга Скабеева, ведущая программы «60 минут» попыталась взять интервью у членов украинской делегации, но в ответ она услышала гимн Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 9 октября Парламентская ассамблея Совета Европы не приняла решение, которое предусматривало изменение регламента организации для того, чтобы делегация России вернулась в зал заседаний.

Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в ПАСЕ из-за аннексии украинского Крыма сама отказалась от участия в работе ассамблеи, а летом 2017 также прекратила платить членские взносы в Совет Европы. Сейчас Москва добивается от ПАСЕ изменения регламента, чтобы исключить такие санкции дальнейшем.

Данное решение ПАСЕ вызвало возмущение среди кремлевских политиков. Так некоторые даже обвинили международную организацию в русофобии.

«Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное — не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты (с Россией. — Авт.)», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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