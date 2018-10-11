Российскую группу Serebro покидает самая сексуальная участница

Шоу-бизнес

Популярную российскую группу Serebro, которая недавно едва не разбилась в авиакатастрофе, ждут большие изменения. Девичье трио покидает самая сексуальная участница Ольга Серябкина, которая проработала в коллективе продюсера Макса Фадеева 12 лет. Яркая брюнетка была незаменимой частью коллектива с 2006 года, сама написала несколько песен. Об уходе из группы рассказала сама Ольга в Instagram.

«Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. С одной стороны, я остаюсь дома, в MALFA, и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой — ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня», -- рассказала Ольга Серябкина.

Певица также сообщила, что в составе группы продолжит работу до 2019 года. Решение уйти Ольга приняла сама. Продюсер Макс Фадеев поддержал решение подопечной и намерен помогать ей в развитии сольной карьеры. 33-летняя Серябкина будет развивать свой проект MOLLY. Она уже пишет дебютный альбом.

Напомним, группа Serebro была создана Максом Фадеевым в 2006 году. С тех пор коллектив несколько раз менял свой состав и даже на время приостанавливал свое существование. В разное время в группе выступали Елена Темникова, Марина Лизоркина, Анастасия Карпова, Дарья Шашина и Полина Фаворская.

Ранее «ФАКТЫ» писали об изменениях в составе еще одного популярного девичьего трио «ВИА Гра». Вышла замуж и покинула группу Анастасия Кожевникова. С новой участницей группа уже успела презентовать песню.

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