Украина

Не только с Востока: Порошенко рассказал о готовности Украины отразить агрессию

В Украине сформировано порядка 40 боевых бригад, а на ряде направлений создана группировка сил для отражения возможной агрессии. Речь идет не только о восточных регионах Украины, но и о северных районах, крымском направлении и Приднестровье.

Об этом во время выступления перед участниками учений «Чистое небо — 2018» в Хмельницкой области, в которых принимают участие более 50 самолетов из восьми стран НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства заявил, что убедился в профессиональном мастерстве наших боевых пилотов. «Мое требование — не сдавать ни клочка украинской земли. В то же время, моя просьба и приказ — сохранить каждого воина. Не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должен уметь воевать не числом и большой кровью, а качеством и профессионализмом», — отметил он.

Говоря о модернизации украинской армии, глава государства сообщил, что только в 2018 году в ВСУ поставлены около 1900 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники — бронетанковой, морской, авиационной. «Совет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины при утверждении военного бюджета на 2019-й год поддержал мое предложение увеличить денежное обеспечение украинских воинов на 35−37%», — отметил Петр Порошенко.

Говоря о чрезвычайном происшествии на 6 арсенале в Черниговской области, президент Украины отметил: «Первые данные следствия о ситуации вблизи Ични отвергают версию о небрежности и свидетельствуют о диверсии». По словам Петра Порошенко, в этом году запроектировано начало строительства 15 современных хранилищ с автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения.

«Я поеду на арсенал в Цвитоху (Хмельницкая область). Его реконструкция ведется по стандартам НАТО. 37 железобетонных укрытий, 70 км электросетей, 20 км водогонов, 15 км дорог с твердым покрытием. И миллиард и 250 миллионов гривен. И это только на один объект. Это — цена за безопасность», — добавил Петр Порошенко.

Также в присутствии военнослужащих президент Украины подписал закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины, которыми вводится новое приветствие в украинской армии: «Слава Украине!» — «Героям слава!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищном фонде социального назначения» об обеспечении социальным жильем внутренне перемещенных лиц.

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