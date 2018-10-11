Морская "Лань": конструкторы показали новый ракетный катер для ВМС Украины (фото)

Украина

Украинские военные конструкторы приоткрыли завесу тайны создания нового ракетного катера, который проектируется предприятием «Кузница на Рыбальском» для Военно-Морских Сил Украины. Корреспонденту Украинского милитарного портала сообщили, что проект имеет шифр «Лань» и представляет собой модифицированную версию быстроходного ракетного катера «Веспа», представленного Украиной в Азербайджане на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018.

Главный конструктор «Кузницы на Рыбальском» Сергей Белозубенко рассказал, что ракетный катер оснастят противокорабельными ракетами 8 ПКР «Нептун», зенитно-ракетным комплексом «Арбалет-К», артиллерийскими установками 76-мм АК-176 и 2 х АК-630М, переносными ЗРК «Игла», пулеметами 12,7 мм, радаром Morena Delta-3D и системой управления огнем Protazan-K, Spys-K.

Ракетный катер для ВМС Украины

Отметим, что основное вооружение катера — противокорабельная ракета «Нептун» — еще разрабатывается КБ «Луч» и проходит испытания.

Напомним, ранее были презентованы новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» производства николаевский корабелов. Спуск катеров на воду состоялся в пятницу, 14 сентября. А в конце сентября в США состоялась церемония передачи ВМС Украины двух американских катеров береговой охраны типа Island.



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