Мир

Был пьян и ничего не помнит: что известно о подозреваемом в убийстве болгарской журналистки

В резонансном убийстве в Болгарии журналистки Виктории Мариновой сознался гражданин этого государства Северин Красимиров. Его задержали правоохранители Германии.

Как передает «Европейская правда» со ссылкой на болгарский телеканал Nova, об этом сообщила мать Красимирова. «Он признался в содеянном, говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит», — рассказала женщина. По ее словам, сын — умственно отсталый. Одно время он принимал таблетки, однако потом мать перестала их ему давать.

Также сообщается, что суд федеральной немецкой земли Нижняя Саксония должен принять решение по поводу возможной экстрадиции подозреваемого в Болгарию. Не исключено, что это произойдет в четверг, 11 октября.

Тем временем в организации «Репортеры без границ» сообщают, что за девять месяцев 2018 года в мире были убиты 56 журналистов, 29 из них — в зоне боевых действий. При этом в 2017 году погибли 55 сотрудников массмедиа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне, 10 октября, на пресс-конференции в Софии министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил о раскрытии громкого убийства и задержании главного подозреваемого. Им оказался 21-летний Северин Красимиров, его причастность к преступлению подтвердили, среди прочего, и результаты тестов ДНК.

Также сообщалось, что убитая журналистка расследовала хищениям из европейских фондов в Болгарии.

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