Украина

Украина гарантирует свободу вероисповедания для всех без исключения конфессий, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что решения Синода Вселенского патриархата, открывшего путь для независимости Украинской поместной церкви, стали грандиозной победой нашей страны. Глава государства поздравил всех граждан «с великим днем», а митрополитов Филарета и Макария — со снятием незаконного проклятия Москвы. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к народу.

«Украинская власть гарантирует соблюдение свободы вероисповедания для всех без исключения конфессий», — заверил Порошенко. По его словам, эти гарантии распространяются на все церковные приходы, которые решат присоединиться к Единой церкви.

Напомним, Митрополит Киевский, патриарх Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарет подтвердил, что решение о Томосе пока не принято, однако объяснил, что его получение станет возможным после того, как в Украине будет создана единая церковь — с участием УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.

Объединительный синод, по словам Филарета, должен состояться в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter