- 20:35 СБУ нашла новые доказательства российского происхождения мощных компьютерных вирусов
- 20:17 В Москве странно погиб полковник Службы внешней разведки
- 20:12 В Полтаве подросток на джипе таранил полицейское авто, уходя от погони
- 20:04 Порошенко о решении Синода Вселенского патриархата: "Это падение Третьего Рима"
- 19:44 Новый рекорд: на Октоберфесте выпили 7,5 миллиона литров пива
- 19:41 СМИ сообщили о разводе известного украинского бизнесмена
- 19:22 Украина гарантирует свободу вероисповедания для всех без исключения конфессий, — Порошенко
- 19:11 Открыто уголовное производство за издевательсто над стариками в пансионате под Харьковом
- 19:02 Сначала единая церковь, потом — Томос: патриарх Филарет объяснил неожиданное решение Вселенского патриархата
- 18:35 Солдат Олеся: в сети показали фото военной, погибшей на Донбассе 10 октября
Украина гарантирует свободу вероисповедания для всех без исключения конфессий, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что решения Синода Вселенского патриархата, открывшего путь для независимости Украинской поместной церкви, стали грандиозной победой нашей страны. Глава государства поздравил всех граждан «с великим днем», а митрополитов Филарета и Макария — со снятием незаконного проклятия Москвы. Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к народу.
«Украинская власть гарантирует соблюдение свободы вероисповедания для всех без исключения конфессий», — заверил Порошенко. По его словам, эти гарантии распространяются на все церковные приходы, которые решат присоединиться к Единой церкви.
Напомним, Митрополит Киевский, патриарх Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарет подтвердил, что решение о Томосе пока не принято, однако объяснил, что его получение станет возможным после того, как в Украине будет создана единая церковь — с участием УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.
Объединительный синод, по словам Филарета, должен состояться в ближайшее время.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!