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В Москве странно погиб полковник Службы внешней разведки

20:17 11 октября 2018   246
карета скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве в собственной квартире обнаружили мёртвым полковника Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Соловьёва. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает российское издание «Московский комсомолец».

По информации издания, 8 октября полковника сбила машина. Соловьева привезли в клинику, но он отказался от госпитализации и уехал домой.

А 9 октября его квартиру вскрыли по заявлению сестры, которая заявила, что брат уже некоторое время не выходит на связь.

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После вскрытия квартиры, полиция увидела мертвого разведчика, который лежал в своей кровати. Смерть наступила примерно за 10 часов до приезда полицейских.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, показали, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате наезда автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев, которого обвинили в педофилии, покончил с собой.

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