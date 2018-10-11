В Москве странно погиб полковник Службы внешней разведки

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В Москве в собственной квартире обнаружили мёртвым полковника Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Соловьёва. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает российское издание «Московский комсомолец».

По информации издания, 8 октября полковника сбила машина. Соловьева привезли в клинику, но он отказался от госпитализации и уехал домой.

А 9 октября его квартиру вскрыли по заявлению сестры, которая заявила, что брат уже некоторое время не выходит на связь.

После вскрытия квартиры, полиция увидела мертвого разведчика, который лежал в своей кровати. Смерть наступила примерно за 10 часов до приезда полицейских.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, показали, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате наезда автомобиля.

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