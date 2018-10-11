Украина

В Московском патриархате заговорили об анафеме для патриарха Варфоломея

Украинская православная церковь (Московский патриархат) отказывается объединяться с другими церквями в Украине, считая их непризнанными. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

По его словам, не верят в УПЦ МП и в возможность объединения Киевского патриархата с Украинской автокефальной церковью.

И, наконец, решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с глав двух «неканонических» православных церквей Украины дает повод для предания митрополита Варфоломея церковной анафеме, заявил Климент.

«Каким образом он (Варфоломей. — Ред.) может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — сказал представитель УПЦ МП.

Он также подчеркнул, что позиция его церкви состоит в том, что в Украине есть лишь один «признанный всем православным миром митрополит Онуфрий» (глава УПЦ МП).

Отреагировали на историческое решение Вселенского патриархата и в Москве. Там также пригрозили Варфоломею анафемой и обвинили Константинополь в разрушении «единства мирового православия».

«Это легализация раскола», — заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Напомним, Единая поместная православная церковь в Украине планируется создавать на базе УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко назвал историческое решение Синода Вселенского патриархата «падением Третьего Рима».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter