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В Московском патриархате заговорили об анафеме для патриарха Варфоломея
Украинская православная церковь (Московский патриархат) отказывается объединяться с другими церквями в Украине, считая их непризнанными. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.
По его словам, не верят в УПЦ МП и в возможность объединения Киевского патриархата с Украинской автокефальной церковью.
И, наконец, решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с глав двух «неканонических» православных церквей Украины дает повод для предания митрополита Варфоломея церковной анафеме, заявил Климент.
«Каким образом он (Варфоломей. — Ред.) может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — сказал представитель УПЦ МП.
Он также подчеркнул, что позиция его церкви состоит в том, что в Украине есть лишь один «признанный всем православным миром митрополит Онуфрий» (глава УПЦ МП).
Отреагировали на историческое решение Вселенского патриархата и в Москве. Там также пригрозили Варфоломею анафемой и обвинили Константинополь в разрушении «единства мирового православия».
«Это легализация раскола», — заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Напомним, Единая поместная православная церковь в Украине планируется создавать на базе УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов УПЦ Московского патриархата.
Президент Украины Петр Порошенко назвал историческое решение Синода Вселенского патриархата «падением Третьего Рима».
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