Дело Владиславы Трохимчук: уморившая голодом годовалого сына осталась за решеткой

Украина

Голосеевский районный суд вновь продлил срок содержания под стражей Владиславе Трохимчук, обвиняемой в убийстве годовало сына и попытке убийства двухлетней дочери. Жуткая история этой семьи потрясла весь Киев в декабре 2016 года. Тогда горе-мать закрыла детей в квартире без еды на девять дней. Мальчик умер от голода, а его сестру нашли в крайне истощенном состоянии.

Женщина объяснила, что ушла «в гости» к третьему ребенку, который жил со своим отцом.

За умышленное убийство сына Владиславе Трохимчук грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.

Во время нахождения под стражей Трохимчук лишили материнских прав, девочку уже передали в новую семью.

Отметим, что в настоящее время в Кировоградской области проходит процесс над местным депутатом, которого обвиняют в убийстве собственного сына. Четырехлетнего мальчика, который весил вдвое меньше нормы, медикам спасти не удалось.

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