Освобождение из российской неволи: Патриарх Филарет поздравил Порошенко с решением Синода

Украина

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет поздравил президента Украины Петра Порошенко с решением синода Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской православной церкви и назвал это решение эпохальным. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Я Вас поздравляю с первой победой. Это эпохальное решение»,— сказал патриарх Филарет президенту во время встречи.

Патриарх Филарет выразил благодарность П. Порошенко за настойчивость в достижении цели относительно решения синода Вселенского Патриархата.

«Я хочу Вас лично поблагодарить, потому что благодаря Вашей настойчивости, благодаря Вашей мудрости мы достигли этого. Потому что и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А Вы достигли этой нашей общей цели»,— подчеркнул Филарет.

В свою очередь президент отметил, что сегодня исторический день.

«Исторический день не во измерении года или десятилетия. Исторический день в измерении 1030-летия крещения нашей земли и нашей страны Украины-Руси. Долгих 332 лет Украина и украинская церковь ждала автокефалию. И сегодня это решение принято по автокефалии и продолжается процесс предоставления Томоса»,— сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что в четверг синод принял решение по очень важным вопросам, которые помогут Украине создавать единую поместную православную автокефальную церковь.

«Я считаю, что есть несколько очень важных дат в истории Украины. Это и дата проведения референдума в 1990 году, когда большой волей украинского народа был избран независимость. Это и дата 24 августа, когда возродилось Украинское государство. Я думаю, что очень важно и навсегда войдет в историю Украины дата 11 октября. Дата, когда украинской церкви возвращено автокефалию», — подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что его активное участие в процессе получения автокефалии Украинской церкви объясняется пониманием важности процесса создания государства.

«Украинская независимость без наличия поместной автокефальной церкви, когда церковь будет пятой колонной соседнего государства, является не полная независимость. Это остаток колониального статуса. И лишь тот факт, что Украина сейчас, именно сегодня 11 октября, получила автокефалию, является завершением формирования независимости очень крупного государства Украина. Наибольший по территории государства в Европе», — сказал президент.

В свою очередь Патриарх Филарет отметил, что украинская церковь не была никогда автокефальной.

«Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во времена киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в российскую неволю и тоже была несвободной. В 20 веке, когда возникла Украинская Народная Республика, якобы возродили Украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла», — сказал Филарет.

Он также отметил, что происходящие сейчас события — это впервые за 1030 лет.

В то же время предстоятель УПЦ отметил, что нужно будет еще провести соответствующие шаги. «Я думаю, что мы достигнем и большего — создадим единую Украинскую православную церковь. Но создадим ее на свободных началах, без насилия и без какого-либо давления, добровольно», — подчеркнул он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриархат подтвердил право Украины на создание Единой поместной православной церкви на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельных приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, Синод признал неканоничной анафему, наложенную московскими церковниками на митрополитов Филарета и Макария. В ближайшее время в Украине состоится объединительный синод трех церквей.

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