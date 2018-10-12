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Дно пробито, очередь за «Муркой»: детский хор в РФ спел "Владимирский централ" для налоговиков (видео)
Во время корпоратива в Налоговой инспекции в России детский хор порадовал зрителей «кавером» популярных «блатных» песен. Видео пугающего пошлостью выступления выложили в сети.
На видео видно, как дети с удовольствием поют переделанные песни «Медуза», «Владимирский централ».
«Перед тем, как помочь матери, заключи договор», «Просто мыть пол — фигушки, я тебя, мама, не глупее. Опрокинь сначала деньги на расчетный счет»,"Также передай бабушке, что мне не нужен черный нал", «Родительский контроль на компьютере установили — карты мне спутали»,— такими «креативными» строками порадовали дети зрителей.
Человек, который разместил ролик, очевидно, не понял всей глубины морального падения руководителей хора. «Спели очень Круто! И песня заставила улыбнуться. Смотрите не пожалеете! Поют про ндс, ип, черный нал», — пишет он.
Комментарии пользователей сети не заставили себя ждать.
«Директор отмороженный. Зачем заставлять детей эту х. ню петь? Неужели нету нормальных песен?» «Дно еще не пробито?», «А Мурку могут?», «Это уж точно перебор»,— пишут они.
Подводя итог обсуждению, один из пользователей сделал свой суровый вывод: «Дебильная страна». Подразумевая, очевидно, то, что в нормальном обществе не могут заставлять детей петь воровской шансон для людей, которые обязаны бороться с нарушениями законности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», те самые воры в законе, с которыми должны бороться налоговики, поделили «зоны влияния» в «ДНР».
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