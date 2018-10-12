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Дно пробито, очередь за «Муркой»: детский хор в РФ спел "Владимирский централ" для налоговиков (видео)

Во время корпоратива в Налоговой инспекции в России детский хор порадовал зрителей «кавером» популярных «блатных» песен. Видео пугающего пошлостью выступления выложили в сети.

На видео видно, как дети с удовольствием поют переделанные песни «Медуза», «Владимирский централ».

«Перед тем, как помочь матери, заключи договор», «Просто мыть пол — фигушки, я тебя, мама, не глупее. Опрокинь сначала деньги на расчетный счет»,"Также передай бабушке, что мне не нужен черный нал", «Родительский контроль на компьютере установили — карты мне спутали»,— такими «креативными» строками порадовали дети зрителей.

Человек, который разместил ролик, очевидно, не понял всей глубины морального падения руководителей хора. «Спели очень Круто! И песня заставила улыбнуться. Смотрите не пожалеете! Поют про ндс, ип, черный нал», — пишет он.

Комментарии пользователей сети не заставили себя ждать.

«Директор отмороженный. Зачем заставлять детей эту х. ню петь? Неужели нету нормальных песен?» «Дно еще не пробито?﻿», «А Мурку могут?﻿», «Это уж точно перебор»,— пишут они.

Подводя итог обсуждению, один из пользователей сделал свой суровый вывод: «Дебильная страна﻿». Подразумевая, очевидно, то, что в нормальном обществе не могут заставлять детей петь воровской шансон для людей, которые обязаны бороться с нарушениями законности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», те самые воры в законе, с которыми должны бороться налоговики, поделили «зоны влияния» в «ДНР».

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